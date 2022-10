Özdemir zieht zwei in Höxter geplante Institute ab

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Christian Haase aus Beverungen im Kreis Höxter ist auf dem Zaun. Der Grund: Völlig überraschend habe das Bundeslandwirtschaftsministerium am Montag in einer Mitteilung verkündet, dass sowohl das neu gegründete „Institut für Innovation und Wertschöpfung in ländlichen Räumen“ als auch das bestehende „Institut für Lebensverhältnisse in ländlichen Räumen“ nicht wie geplant – und wie von der früheren Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) entschieden – in Höxter ihre Arbeit aufnehmen sollen.

Scharfe Kritik am Landwirtschaftsminister

Beide Einrichtungen sollen nun am Hauptstandort des Thünen-Instituts in Braunschweig ihre Forschung betreiben.

Was ist mit den erhofften Synergieeffekten?

Haase, der den ländlich geprägten Wahlkreis Höxter-Gütersloh III-Lippe II in Berlin vertritt, ist über die plötzliche Kehrtwende entsetzt: „Vor zwei Jahren wurde richtigerweise entschieden, die Institute für ländliche Lebensverhältnisse und Wirtschaft dezentral anzusiedeln. Forschung über den ländlichen Raum gehört in den ländlichen Raum.“ Die Synergieeffekte mit den Studiengängen der Technischen Hochschule Höxter hätten damals den Ausschlag für den Standort Höxter gegeben. „Jetzt hat Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir diese Entscheidung im Handstreich einkassiert – und das, ohne die Akteure vor Ort in diesen Entscheidungsprozess einzubeziehen. Ich bin von dieser politisch motivierten Aktion des Bundesministers erschüttert“, sagt Haase.

Der Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP wirft er Politik gegen die ländlichen Räume vor: „Die Kommission ‚Gleichwertige Lebensverhältnisse‘ hat der Politik klar empfohlen, Ressortforschungseinrichtungen in Klein- und Mittelstädten in strukturschwachen Regionen anzusiedeln.“ Leider reihe sich die aktuelle Entscheidung gegen den Standort Höxter in eine Politik der Ampel ein, „die ländliche Räume bestenfalls ignoriert und schlimmstenfalls aktiv schädigt“.

CDU-Bundestagsabgeordneter Christian Haase. Foto: Thomas F. Starke

Ärger auch über Mobilfunkqualität

Zuletzt habe die Bundesnetzagentur, die „seit März von einem grünen Politiker geleitet wird“, mit einem Eckpunktepapier für Aufregung gesorgt. Haase: „Mobilfunknutzer müssen demnach im ländlichen Räumen geringere Leistungen als in Städten hinnehmen. So vertieft man die Kluft zwischen Stadt und Land, anstatt sie zu schließen. Die gleichwertigen Lebensverhältnisse sind aber keine Frage des Parteibuchs, sondern ein Auftrag des Grundgesetzes.“