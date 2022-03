Paar klaut Putz-Zubehör an Tankstelle in Herford

Herford

Vielleicht haben sie die horrenden Spritpreise zum Diebstahl veranlasst oder eventuell fehlten einfach nur die passenden Utensilien für den Frühjahrsputz: Ein bislang unbekanntes Paar hatte es an der Tankstelle am Toom-Baumarkt in Herringhausen (Im Babenbecker Feld) auf kuriose Beute abgesehen.