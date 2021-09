Pader-Film feiert Premiere

Themen in dem Film sind Besonderheiten der Pader im Speziellen und Wissenswertes sowie der Umgang mit dem kostbaren Gut Wasser im Allgemeinen. Die fünf Jugendlichen zwischen 10 und 14 Jahren hatten im August hierfür eine Woche lang im Stadtmuseum Paderborn, beim NABU im Prinzenpalais in Bad Lippspringe, beim Heinz-Nixdorf-Museumsforum und im Naturkundemuseum in Schloß Neuhaus viel über die Pader als Quelle, Lebensraum und Siedlungsraum erfahren.

Natürlich durfte auch das eigene Erleben in der Pader nicht fehlen, und so verbrachten die jungen Leute auch die eine oder andere Stunde in Gummistiefeln im Fluss. Bei Experimenten kreierten sie unter Anleitung beispielsweise im Stadtmuseum einen eigenen Pader-Duft, probierten, wie unser gutes Leitungswasser mit Obst und Gewürzen noch leckerer schmeckt, wie man buntes Wasser stapeln kann und wie sich verunreinigtes Wasser mittels einer selbst gebauten „Kläranlage“ reinigen lässt. Sie fanden und bestimmten Insekten entlang der Pader, fingen viele Fische, die sie in Aquarien anlegten (und alle lebendig wieder freiließen) und lernten den mysteriösen Saitenwurm kennen, einen langen dünnen Wurm, der sich in andere Wirte bohrt. Und natürlich erfuhren sie, wieso es wichtig ist, acht- und sparsam mit Wasser umzugehen.

Die jungen Reporter berichteten während der Kinopremiere über ihre Erfahrungen bei den Dreharbeiten. Und auch eine Wasserverkostung nach der Filmvorführung durfte nicht fehlen.

Susanne Kirchner vom Paderborner Kulturamt, die die Projekte im Kulturrucksack koordiniert: „Wir freuen uns sehr über den kurzweiligen Film und die Gedanken und Fragen der jungen Leute. Es ist weniger ein Schulungsfilm über die Pader als eine Reportage, die einfach Lust macht, sich selbst einmal mit der Pader und ihren Besonderheiten zu beschäftigen.“

Das Projekt wurde fachlich begleitet von Experten der Museen und Institutionen und filmisch umgesetzt vom Paderborner Kameramann Thorsten Hennig, dem Detmolder Naturfilmer Robin Jähne und Moderatorin Julia Ures aus Paderborn.