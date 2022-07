Pader-Pfau geht nach Bad Münstereifel

Lange stellte gleich zu Beginn die Frage, ob man bei einem Krieg in der Nachbarschaft ausgelassene Feste wie diese überhaupt feiern dürfe. Und er gab die Antwort gleich selbst: „Das Liborifest wie auch die Schützenfeste in unserer Region sind große Feste aller Generationen, aller Nationalitäten und aller Glaubensrichtungen, die friedlich miteinander feiern wollen. Diese Feste sind Friedensfeste. Libori und Schützenfest zu feiern, heißt nicht, das Leid in der Ukraine zu vergessen. Ganz im Gegenteil. Gerade wir im Kreis Paderborn haben in diesem Zusammenhang mit zahlreichen Aktionen beeindruckende Zeichen der Solidarität gesetzt.“

Diese Aussage bestätigte auch die Generalkonsulin der Ukraine Iryna Shum aus Düsseldorf, die eindrucksvoll deutlich machte, dass sie den Mittelständlern lieber die touristischen Ziele, die Kunst und die Kultur ihres Landes näher bringen würde. Die Realität sei aber eine andere. Stattdessen müsse sie von einem sinnlosen Angriffskrieg Russlands berichten, der bereits viele Menschenleben gekostet habe und noch weitere Leben kosten werde.

„Seit der Annektierung der Krim im Jahr 2014 hat der Krieg für uns nie aufgehört”, zeichnete Iryna Shum ein düsteres Bild. Die Generalkonsulin berichtete von strategischen Lenkwaffen, die auf zivile Ziele wie Einkaufszentren, Schulen oder Kliniken abgefeuert werden. Auch kulturelle und historische Stätten würden dabei nicht verschont. Umso mehr sei sie stolz auf ihr Volk, das unerbittlich Widerstand leiste und für die Freiheit der kommenden Generationen kämpfe.

IT-Vorsitzender Ulrich Lange mit der Generalkonsulin der Ukraine Iryna Shum und Künstler Herman Reichold. Foto: MIT

Mit bewegenden Worten bedankte sich Iryna Shum für die Solidarität der ganzen Welt, besonders aber auch für die Unterstützung und die Hilfsaktionen aus dem Kreis Paderborn, bevor sie abschließend feststellte: „Wir können nur in Frieden weiterleben, wenn die Ukraine diesen Krieg gewinnt“. Sichtlich gerührt bedankte sich der MIT-Kreisvorsitzende mit einem Bronze-Pfau sowie einem Bild des Paderborner Künstlers Herman Reichold und sicherte der Ukrainerin zu: „Wir stehen weiter fest an Ihrer Seite.“

Unter dem CDU-Motto „Machen, worauf es ankommt“ nahm anschließend MIT-Landesvorsitzende und rechtspolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion, Angela Erwin, kein Blatt vor den Mund. Sie präsentierte die Schwerpunkte des Koalitionsvertrages der Schwarz-Grünen Landesregierung. Dabei hob sie hervor, dass der Mittelstand das Rückgrat der Gesellschaft sei, und für sie der Kampf gegen den Bürokratiewahnsinn ein Schwerpunkt der künftigen Arbeit sei.

Diesen Kampf hat auch Maria Zibell aus Bad Münstereifel aufgenommen, die mit Angela Erwin und Ulrich Lange im MIT-Landesvorstand zusammenarbeitet und sich bei der Flutkatas­trophe vor einem Jahr in ihrem Heimatort als engagierte MIT-Helferin bewiesen hatte. In kürzester Zeit hatte sie insbesondere über ihre MIT-Kontakte Hilfe per Sprachnachrichten mobilisiert und ein Spendenlager errichtet.

Bürokratische Hürden, wie ein konfisziertes Stromaggregat oder Feuerwehrwagen mit dringend benötigter Technik, die die Autobahn nicht verlassen durften, waren kein Grund zum Aufhören, sondern spornten sie an, kreative Lösungen zu finden, berichtete Ulrich Lange.

Der Vorsitzende und die MIT im Kreis Paderborn sahen diesen Einsatz als Anlass an, Maria Zibell mit dem ordnungspolitischen Kompass der Mittelstandsunion, dem Pader-Pfau 2022, auszuzeichnen. „Damit würdigen wir in Verbundenheit mit den Betroffenen der Hochwasserkatastrophe 2021 und erstmals über die Kreisgrenzen hinaus das vorbildliche Engagement einer engagierten und mutigen Mittelständlerin, die mit ihrem Einsatz und durch ihr Handeln in Krisenzeiten die Prinzipien Ludwig Erhards beispielhaft mit Leben erfüllt hat“, begründete der MIT-Kreisvorsitzende die Preisverleihung.

Und auch Angela Erwin betonte in ihrer Laudatio: „Maria Zibell ist eine glühende Verfechterin der Sozialen Marktwirtschaft und hat mit ihrem Engagement eindrucksvoll gezeigt, dass eben diese Soziale Marktwirtschaft mehr ist als ein Wirtschaftsmodell ist, sie ist ein Gesellschaftsmodell. Ludwig Erhard wäre stolz auf Maria gewesen.”

Die achte Preisträgerin des Pader-Pfaus nahm die Auszeichnung freudig entgegen und bedankte sich für die „großartige Unterstützung“ nicht zuletzt auch aus dem MIT-Kreisverband Paderborn: „In guten Zeiten kann man ruhig zanken, aber in schlechten Zeiten hält man zusammen. Es war ein Gemeinschaftswerk.“