Paderborn bleibt Leitkommune für OWL

Paderborn

In Sachen Digitalisierung sollen andere Städte und Gemeinden auch künftig von Projekten und Erfahrungen profitieren können, die in der Digitalen Modellregion OWL gesammelt werden. Das Land NRW hat die Projektförderung, aus der unter anderem das zentrale Projektbüro mit 1,5 Stellen in Paderborn finanziert wird, bis Mitte 2023 verlängert.