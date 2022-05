Paderborn „blüht“ toller Schlosssommer

Paderborn

Ein gemeinsamer Familienausflug mit dem Rad, gemütlich schlendern durch das herrliche Ambiente des Parks und mit einem Eis in der Hand die Sonne am Brunnentheater genießen: So macht das Wochenende Spaß! Anlässe gibt es auch in diesem Jahr wieder viele. Und wenn der Schlosssommer insgesamt so viele Besucher begeistert wie schon der Auftakt am 1. Mai, gibt’s rund um den Barockgarten wieder eine tolle Saison.

Von Jörn Hannemann