Paderborn hat einen neuen Kämmerer

Rat wählt Markus Tempelmann – der Finanzfachmann war zuletzt in Halver tätig

Paderborn

Der Paderborner Rat hat am Donnerstagnachmittag Markus Tempelmann zum neuen Beigeordneten der Stadt Paderborn gewählt. Der 52-Jährige tritt die Nachfolge des Beigeordneten und Kämmerers Bernhard Hartmann an, der Ende des Jahres in den Ruhestand geht.

- -