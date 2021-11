Heiliger Martin verzichtet in diesem Jahr auf den Umzug mit Pferd 

Paderborn

Im vergangenen Jahr mussten viele Umzüge rund um den Martinstag ausfallen. Um so größer war die Freude am Donnerstagabend, als in der Paderborner Innenstadt das Martinsspiel wieder stattfinden konnte. Doch ein wenig anders musste das Fest dann doch gefeiert werden.

Von Jörn Hannemann