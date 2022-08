Paderborn: Nachts im Museum

Zwei Jahre musste diese Nacht ausfallen, dieses Jahr fand sie wieder statt und bekam Zuspruch und viele Besucher. „Es ist schon etwas Besonderes, am Abend in der Dunkelheit in ein gut besuchtes Museum zu gehen“, sagt Peter Blomberg. Er hat sich für das Heinz-Nixdorf-Museum entschieden, ob es noch weitergeht, kann er nicht sagen, wahrscheinlich verbringt er hier die Zeit bis Mitternacht.

Bereits von außen wirken die angestrahlten Wasserbecken vor dem gläsernen Gebäude imposant und von innen leuchten einen die vielen Monitore an. Hier ist das Motto „Let‘s Play“ und es stehen in der Eingangshalle viele digitale und analoge Spiele zur Verfügung. Zahlreiche Besucher freuen sich und geben ihr Bestes, fluchen und wollen gleich noch mal, egal ob beim Tischkicker, beim Air Hockey, beim Golfen oder bei Super Mario, FIFA und weiteren Klassikern auf der Konsole.

Beim Air Hockey duellierten sich auch Stefan Finke und seine Tochter Sophie. „Es gefällt mir hier super gut, es gibt so viel zu entdecken“, sagt die Elfjährige. Vielleicht werden sie noch weiterziehen und sich die Bauweisen der Kathedralkirchen anhand von Lego-Steinen noch anschauen im LWL-Museum in der Kaiserpfalz, „vielleicht spielen wir aber auch noch die ganze Nacht weiter“, sagt der Vater schmunzelnd.

Let`s Play Air Hockey: Sophie spielt mit ihrem Vater Stefan Finke und versucht zu gewinnen. Im Heinz-Nixdorf-Museum ging es um das Spielen digital und analog – und um‘s gewinnen. Foto: Katharina Freise

Auch in Schloss Neuhaus gab es verschiedene Museen und Stationen, verteilt im Schlosspark. Zum „Prinzip Collage“ fand eine Ausstellung mit Werken von Ella Bergmann-Michel und Herta Müller in der Städtischen Galerie in der Reithalle statt sowie ein Poetry Slam unter anderem mit Benjamin Poliak über eben Herta Müller. Dieser war gut besucht vom Publikum, alle Stühle waren schon früh besetzt.

Ein paar Meter weiter ging es durch das imposante Tor des Schlosses. Vorbei an zahlreichen Windlichtern, die in der nächtlichen Dunkelheit eine tolle Atmosphäre schafften. Im prunkvollen Audienzsaal des Schlosses wurden die Stücke von Mode-Textil-Designerin Laura Schlütz und Schnittdirektrice Ines Kirwald gezeigt. Die beiden stehen für faire, nachhaltige Mode, bei der nicht so viel Schnittabfall anfällt wie herkömmlich. Dies zeigten sie in ihrer Ausstellung und anhand von unterschiedlichen Stücken. Das Besondere: gemeinsam mit Bettina Broer von Tanzbau entwickelten sie ein Konzept, welches die Grenzen zwischen Tanz und Ausstellung verschmelzen ließen. Die Botschaft hinter der Tanzaufführung der Gruppe QuerBeat war klar: Du bist schön?! „Wir rennen Modeformen und Trends hinterher, die unbequem sind, muss das sein?“, fragt Bettina Broer und die Antwort der Designerin lautet: „Nein, wenn du deinen Stil kennst und weißt, was du tragen möchtest und dich darin wohlfühlst, musst du nicht jeden Trend der fast Fashion mitmachen“, so Laura Schlütz.

Die Gruppe QeerBeat führte eine Choreographie zum Thema „Schön sein?!“ auf und appellierten, sich von Schönheitstrends zu befreien. Foto: Katharina Freise

Links heraus aus dem Schloss ging es dann in Richtung Naturkundemuseum, wo zahlreiche Kinder begeistert wurden. Es gab nämlich Mitmachaktionen wie Honigseife herstellen oder auch Bienenwachstücher selber machen. Gerade die Wachstücher gelten als nachhaltige Alternative zum Plastik.

Den Weg in die Stadt zu den vielen weiteren Anlaufpunkten konnten die Besucher mit den Shuttle-Bussen zurücklegen.