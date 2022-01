Paderborn und Gütersloh erhalten Taser

Polizisten in OWL werden mit Elektroschockern ausgestattet

Paderborn/Gütersloh

Die Kreispolizeibehörden Paderborn und Gütersloh sollen in diesem Jahr mit Tasern, so genannten Elektroschockern, ausgestattet werden. Das haben am Dienstag die beiden Paderborner Landtagsabgeordneten Marc Lürbke (FDP) und Daniel Sieveke (CDU) mitgeteilt. Für die beiden Behörden werden jeweils etwa 70 Geräte angeschafft.

Von Ingo Schmitz