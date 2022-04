Paderborn von der wilden Seite

Paderborn

Freie Liebe und T-Shirts mit dem Kopf von Che Guevara waren der Hit, es gab Haschrebellen und die Lust auf eine Revolution. Und in den Sommern „of Love“ der 1970er Jahre betrank man sich nicht nur in Paderborn mit Persiko. Was lag da näher, als zum 50-jährigen Jubiläum der Universität Paderborn an der Studiobühne die wilden Siebziger wieder aufleben zu lassen.

Von Rainer Maler