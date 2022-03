Paderborn wird vom 6. bis 8. Mai zur Kulturarena: Frühlingsfest mit Josh und Leslie Clio

Bis zum Beginn der Pandemie war dieser Millionenhit ein echter Partyknaller: „Cordula Grün“ von Josh durfte bis dahin auf keiner Party fehlen. Und genau das ist der Grund, warum der sympathische Sänger aus Wien als Top-Act beim Paderborner Frühlingsfest am Samstag, 7. Mai, live auf der Bühne des WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATTES vor dem Historischen Rathaus auftreten wird: Paderborn soll wieder an alte Zeiten anknüpfen.

„Wir wollen das Altbewährte reaktivieren – mit Vorsicht“, betont der Vorsitzende der Werbegemeinschaft, Uwe Seibel.

Die Werbegemeinschaft will nach zweijähriger Zwangspause endlich wieder durchstarten und hat für das Frühlingsfest neben Josh noch einen weiteren Top-Act verpflichtet. Die Sängerin Leslie Clio gilt als echte Power-Frau und will am Vortag, Freitag, 6. Mai, erst die Bühne und dann die Herzen des Publikums erobern. An dem Erfolgsrezept der Vergangenheit hat sich folglich nichts geändert: Die Live-Auftritte folgen dem Motto „umsonst und draußen“.

„Wir freuen uns, dass wir wieder feiern dürfen – wohlwissend, dass das Thema sehr sensibel ist in der aktuellen Situation mit dem Ukraine-Krieg und dem Corona-Infektionsgeschehen. Uns geht es darum, eine gewisse Leichtigkeit, Unbeschwertheit und Normalität den Menschen zu geben“, erläutert Seibel.

Leslie Clio. Foto: Sarah Köster

Das Frühlingsfest findet von Freitag, 6. Mai, bis Sonntag, 8. Mai, statt. Neben viel Musik und Kleinkunst gibt es auch den traditionellen verkaufsoffenen Sonntag der Werbegemeinschaft.

Nach Angaben von Uwe Seibel befindet sich das Rahmenprogramm noch in der Feinabstimmung. Denn neben der Hauptbühne vor dem Rathaus wird es auch wieder zwei weitere Bühnen geben. Bei einer handelt es sich sogar um eine Premiere: Die Bühne auf dem Marktplatz vor dem Dom wird vom Flughafen Paderborn-Lippstadt bespielt. Seibel ist stolz auf die Kooperation: „Wir holen damit den Heimathafen in die Stadt.“

Bei der dritten Bühne, die vor dem Textilgeschäft P&C in der Westernstraße stehen wird, handelt es sich um das Musikprogramm der Paderborner Kultur-Bar Lenz.

„Das Frühlingsfest ist aber auch wieder das große Fest der kleinen Künste“, verspricht der Vorsitzende. Musik vom Feinsten trifft auf Kleinkunst, Comedy und Show. In der Vergangenheit wurden mit dieser Mischung Jahr für Jahr 300.000 und mehr Besucher in die City gelockt.

Auf die beiden Top Acts der VOLKSBLATT-Bühne ist Werbegemeinschaftsvorsitzender Seibel besonders stolz. „Wir arbeiten wieder mit der bewährten Agentur Lautstrom aus Paderborn zusammen“, berichtet er.

Josh. Foto: Carina Antl

Seibel: „Leslie Clio ist eine starke Frau. Sie kommt mit ihrem neuen vierten Album ,Brave New Woman‘ nach Paderborn und hat natürlich auch ihre zeitlosen Radiohits wie ,I couldn‘t care less‘ und ,My heart ain‘t that broken‘ im Gepäck.“ Sie stehe für raumgreifende Arrangements und eingängige Melodien. Uwe Seibel schwärmt: „Soul, Pop, R&B und elektronische Einflüsse bilden hier die Basis. Und dazu kommt der unverkennbare Gesang.“

Der Sänger Josh war bereits für das Frühlingsfest 2020 gebucht worden. Sein Auftritt fiel dann der Pandemie zum Opfer. Nun wird das alles nachgeholt. Dabei hat Josh mehr zu bieten, als „Cordula Grün“. Sein Song „Expresso & Tschianti“ wurde in Österreich mit einem Gold-Award veredelt. Josh steht für eine Prise Ironie, Wiener Schmäh und Gefühl.