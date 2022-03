Paderborner Amts- und Landgericht erhält eine Nebenstelle

Jobcenter verlässt Innenstadtlage – neue Nutzung für Bürogebäude Am Turnplatz

Paderborn

Schon seit Jahren platzt das Paderborner Amts- und Landgericht an der prominenten Adresse „Am Bogen“ nahe des Doms aus allen Nähten. Jetzt gibt es eine Lösung: Zum Jahreswechsel 2022/23 werden Teile des Gerichts in eine neue Zweigstelle umziehen. Die Adresse lautet Am Turnplatz 31 nahe des Leokonvikts.

Von Ingo Schmitz