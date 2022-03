Paderborner Arbeitsgericht in Frauenhand

Paderborn

Nicht nur am heutigen Weltfrauentag sollte es den Menschen bewussten sein: Frauen in Führungspositionen sind nach wie vor die Ausnahme. Die bekanntesten in Paderborn dürften Uni-Präsidentin Birgitt Riegraf, Ina Kreimer von der Verbund-Volksbank OWL, Theater-Intendantin Katharina Kreuzhage sowie Melanie Cramer als Geschäftsführerin des Arbeitgeberverbandes Paderborn sein – um nur vier Namen zu nennen. Das Arbeitsgericht Paderborn ist übrigens komplett in Frauenhand: Es gibt dort nur Richterinnen, drei an der Zahl.

Von Ingo Schmitz