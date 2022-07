Paderborner Bahnhofsbrücke: Harte Arbeit unter hohem Zeitdruck

Es ist noch Fantasie notwendig, um in der Stahlkonstruktion die Brücke zu erkennen, die künftig die Bahnhofstraße in Paderborn tragen wird. Vor einer Woche sind die Träger mit einem 750-Tonnen-Mobilkran auf die Widerlager eingehoben worden. Seitdem fliegen die Funken.

An der neuen Brücke wird kräftig geschweißt. Parallel erfolgt der Einbau der Deckelbleche. Auch an den Widerlagern laufen die Arbeiten weiter. Die Zeit drängt, denn bereits in weniger als drei Wochen wird am Freitag, 5. August, die Bahntrasse wieder für den Zugverkehr freigegeben.

Bis dahin müssen auch die Arbeiten an der Stützwand entlang des Almewegs weiter voran gehen. Nach Angaben der Stadt arbeiten derzeit bis zu 15 Leute in zwei Schichten auf der Baustelle, um die Schweiß- und Stahlbau-Arbeiten abzuschließen. Auch beim Brücken-Bau hinterlässt die Pandemie Spuren: Eine Kolonne fällt aktuell coronabedingt aus. Bis Ende Februar 2023 soll die Brücke fertig sein.