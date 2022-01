Paderborner erlebt auf dem Jakobsweg eine innere Verwandlung

Paderborn

„Es wird was mit dir passieren“, verspricht Marco Beutekamp all jenen, die auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela pilgern. Der Polizist aus Paderborn hat es im Mai 2019 getan und darüber ein sehr persönliches Buch geschrieben. „Wenn der Camino ruft, dann geh!“ ist so offenherzig, dass ihn Freunde und Bekannte fragten: „Wie kannst du das nach außen tragen?“

Von Dietmar Kemper