Paderborner Erzbischof: Katholische Schulen sollen ihr Profil stärken

Paderborn

Der Paderborner Erzbischof Hans-Josef Becker hat katholische Schulen dazu aufgerufen, ihr Profil zu stärken. „Nur fachliche Fertigkeiten genügen nicht, zumindest nicht an einer christlichen Schule“, sagte der Schulbischof der Deutschen Bischofskonferenz am Donnerstag in Paderborn.

Von KNA