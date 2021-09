Paderborner Erzbischof spricht sich für Corona-Schutzimpfung aus

Paderborn

Der Paderborner Erzbischof Hans-Josef Becker zeigt sich besorgt über die stagnierende Impfbereitschaft in Deutschland. „Die Krise ist noch lange nicht vorbei. Wir sind alle aufgerufen, dazu beizutragen, um sie in den Griff zu bekommen“, sagte Becker am Mittwoch in Paderborn.

Von KNA