Paderborner Grüne fühlen sich gemobbt

Das teilt der Staatsschutz in Bielefeld über die dortige Pressestelle der Polizei auf Anfrage mit. Die Anzeige bestätigt Johannes Menze, Grünen-Kreisgeschäftsführer. Kreisweit habe die Partei bisher etwa 600 Plakate anbringen lassen. Wie berichtet, sind die Grünen wegen der Diebstähle in die Offensive gegangen und bieten Plakate „Liebhabern“ zum Ordern an. Zudem sind, wie ebenso berichtet, zuletzt Groß-Plakate in Bad Wünnenberg zerstört worden.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar