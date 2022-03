Paderborner Hörgeräte helfen in Kamerun

Wenn ein hörgeschädigter Mensch neue Geräte bekommt, landen die alten Hörgeräte oft in einer Schublade. Die Beratungsstelle für Hörgeschädigte Paderborn nimmt zurzeit gebrauchte Hörgeräte entgegen, die an eine Schule für hörgeschädigte Kinder in Kamerun weitergegeben werden sollen.

Louis Franklin Mbakob vom gemeinnützigen Verein Tabitha wandte sich mit dem Anliegen an die Beratungsstelle, Unterstützung für die Schule Imsha in Eseka/Kamerun zu bekommen. „In Kamerun besteht praktisch keine Schulpflicht“, berichtete Mbakob, der selbst einen gehörlosen Bruder und einen gehörlosen Neffen hat und dem die hörgeschädigten Kinder darum besonders am Herzen liegen. Viele Menschen könnten sich das Schulgeld für ihre Kinder nicht leisten, das im Verhältnis zum Durchschnittseinkommen sehr hoch sei. Außerdem gebe es nur wenige Schulen für hörgeschädigte Kinder in Kamerun, so dass die Bildungschancen für diese Menschen sehr schlecht seien. Leider seien die Kinder in der Regel auch nicht mit Hörhilfen versorgt, da schon die ärztliche Untersuchung eines hörgeschädigten Kindes das Budget der Eltern meistens überlaste.

Schule wird von hörgeschädigten Frau geleitet

Der Verein Tabitha hat regelmäßigen Kontakt zu der Gehörlosenschule in Eseka, in der etwa 30 Schüler, darunter zwei, die an Autismus leiden, unterrichtet werden. Die Schule wird von einer hörgeschädigten Frau geleitet. Tabitha unterstützt die Schule, indem er die finanziellen Mittel für Schulgebühren, Schulmaterial und Nahrungsmittel aufbringt und weitergibt. Louis Mbakob erzählte, dass die Schule, der ein Internat für externe Schüler angeschlossen sei, Nahrungsmittel auch selbst auf einer eigenen Plantage anbaue. Leider reiche das Geld meist nicht, um den Lehrern ein regelmäßiges Gehalt zu bezahlen, diese könnten oft nur mit Essen versorgt werden.

Schule in Eseka freut sich auch über Geldspenden

Der Vorstand des Vereins für Hörgeschädigtenhilfe und Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle haben bereits einige gebrauchte Hörgeräte gesammelt, die Louis Mbakob bei seinem nächsten Besuch in Eseka mitnehmen kann. Weitere Geräte können nach Rücksprache unter Tel. 05251/33359 in der Beratungsstelle in der Bleichstraße 70 in Paderborn abgegeben werden. Die Mitarbeiterinnen sind unter beratung@hgh-pb.de auch per Mail erreichbar. Tabitha freut sich natürlich auch über Geldspenden für die Schule in Eseka.