Paderborner Jungbauer gibt Landwirtschaft (s)ein Gesicht

Jonas Güllenstern kommt vom Hof und hat schon in Kindheitstagen seine Leidenschaft entdeckt: „Landwirt sein ist in meinen Augen nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung – eine Leidenschaft, die bei mir ganz tief sitzt“, sagt der Jungbauer. Die unterschiedlichen und tagtäglich neuen Aufgaben machten diesen Beruf so spannend. Seine größte Bereicherung sei der Umgang mit den Tieren, mit den Kühen und Kälbern. „In der täglichen Arbeit mit den Kühen entsteht eine so tiefe Vertrautheit auf beiden Seiten, das ist einfach etwas ganz Besonderes“, schwärmt er von seinen Lieblingstieren.

Neben all den Veränderungen, die die Landwirtschaft mit sich bringt, bleibt der Kern seiner Arbeit seit Jahrtausenden der gleiche: der Umgang mit Lebewesen, Umwelt und Natur. „Umwelt-, Ressourcen – und Klimaschutz sowie Tierwohl sind uns Landwirten ganz wichtig. Und auch die enge Zusammenarbeit von Mensch und Tier macht den Beruf so besonders“, unterstreicht Jonas. Dies möchte er nach außen tragen mit seinem Motto: „Kälberkumpel – ganz nah am Tier“.

Wunsch nach mehr Respekt

Vor dem aktuellen Hintergrund des Krieges in der Ukraine sollten Forderungen wie die Stilllegung von vier Prozent der Felder überdacht werden, ist der Jungbauer, ebenso wie Bauernpräsident und Kreisverbandsvorsitzender Hubertus Beringmeier der Ansicht: „Wir können die Erzeugung der Lebensmittel nicht immer weiter verringern und dabei vor drohenden Hungersnöten in anderen Ländern die Augen verschließen. Hier sei Augenmaß gefragt und „gerade bei uns ist eine qualitativ hochwertige Erzeugung unter Berücksichtigung des Natur- und Umweltschutzes möglich“, erklärt Beringmeier

Jonas wünscht sich für die Zukunft mehr Respekt und vor allem Perspektiven für einen der schönsten Berufe, die es gibt. „Wir wollen der Bevölkerung bewusst machen, wie wichtig die heimische Landwirtschaft ist.“ Auch möchte er an höhere Wertschätzung für Lebensmittel appellieren: „Wir erzeugen hochwertige Lebensmittel unter immer strenger werdenden Auflagen“, so der Jungbauer. Mehr Vertrauen in die Arbeit der Landwirte ist ihm ein Anliegen. Er ist überzeugt: Durch Öffentlichkeitsarbeit können Unwissenheit und Missverständnissen entgegengewirkt werden und Vertrauen aufgebaut werden.