Paderborner Kultur-Soli sucht künstlerischen Nachwuchs

Wo gedeiht etwas besser als in einem Gewächshaus…? Dort herrschen ideale Bedingungen, um Dinge groß werden zu lassen – das gilt nicht nur Pflanzen. Der Paderborner Kultur-Soli adaptiert das Prinzip und stellt künstlerischen Nachwuchs aus Paderborn und Umgebung in einer Show aus dem Gewächshaus vor. Hierzu können sich noch junge Künstler bis zum 10. April bewerben.

In der Gärtnerei Rodenbröker im Dörener Feld werden am 30. April voraussichtlich vier Nachwuchstalente auftreten und ihr Können zeigen – vor Publikum und vor Fernsehkameras. Denn die Show wird aufgezeichnet und kann später abgerufen werden. Angesprochen dürfen sich alle zwischen 16 und 35 mit künstlerischen Berufsabsichten fühlen. „Ob Musiker, Tänzer, Poetry Slammer, Schauspieler oder aus anderen Sparten. Alle sind gern gesehen und können sich bewerben“, zählt Markus Runte aus dem Orga-Team des Paderborner Kultur-Soli auf. In der Show mit dabei ist neben den jungen Talenten eine Riege Experten aus der Kultur- und Kreativwirtschaft. „Das sind unsere ‚Alten Hasen’, wie wir sie liebevoll nennen. Sie geben ihre Einschätzung und, wenn gewünscht, vielleicht den einen oder anderen Tipp. Wir wollen gezielt auf eine Wertung durch eine Jury verzichten“, schildert Julia Ures vom Paderborner Kultur-Soli. Projekt-Kollege Olaf Menne ergänzt: „Stattdessen geht es uns vielmehr um eine Förderung der jungen Menschen, keine Aussortierung.“ Die Shows sollen den jungen Künstlerinnen und Künstlern Spaß machen – und dem Publikum natürlich auch. In der Riege der „Alten Hasen“ nehmen Kulturpreisträger, Musiker und Dozent Uli Lettermann, DSDS-Finalistin und Sängerin Stephanie Garris, die Kreativ-Mentorin und preisgekrönte Designerin Emell Gök Che und HEFT-Herausgeber Harald Morsch Platz.

Junge Talente, die bei der Nachwuchsshow mitmachen und sich bewerben möchten, schicken eine Mail mit einer Selbstbeschreibung und kurzen künstlerischen „Arbeitsproben“ (nicht länger als zehn Minuten) an info@kultursoli.de. Die „Alten Hasen“ sichten die Bewerbungen und laden dann zur ersten Show ein.