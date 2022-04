Paderborner Parade lässt Jecken warten

Eine Stunde Verspätung: Umstrittener Karnevalsumzug startet am Samstag mit einer Panne

Paderborn

Dieser Paderborner Karnevalsumzug wird gleich im doppelten Sinne in die Geschichtsbücher eingehen. Erstmals hat der Verein Hasi Palau seine Parade außerhalb der Session durchgeführt und dafür ziemlich viel Kritik geerntet. Und dann kam es am Samstag auch noch zu einer Panne: Weil an zwei Stellen der Umzugsstrecke die im Sicherheitskonzept vorgeschriebenen Sperren fehlten, konnte die Polizei die Parade erst mit einstündiger Verspätung starten lassen.

Von Ingo Schmitz