Paderborner plant 4500 Kilometer lange Spendenradtour nach Lissabon

Paderborn

Im Gedenken an seine Frau Alicia, die 2019 an Blutkrebs erkrankte und verstarb, plant Benedikt Goesmann aus Paderborn eine große Spendenradtour unter dem Namen „Ride for All“. Auf seinem Fahrrad will er 4500 Kilometer bis nach Lissabon fahren – und dabei Spenden im Kampf gegen Leukämie sammeln. Im April soll die Reise beginnen.

Von Jörn Hannemann