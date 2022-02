Paderborner Rat erteilt Prüfauftrag für ein Azubi-Wohnheim

Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel in Planung

Paderborn

Der Fachkräftemangel schlägt zu: Schon jetzt sind nach Angaben der Agentur für Arbeit in Paderborn mehrere hundert Ausbildungsplätze unbesetzt. In wenigen Jahren werden es tausend und mehr sein. Das Problem soll nun in Angriff genommen werden.

Von Ingo Schmitz