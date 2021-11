Paderborner Rathaus ziert die Weihnachtsmarkttassen

Trotz 2G: Auch in diesem Jahr können sich die Besucher des Paderborner Weihnachtsmarktes wieder auf ein festliches Ambiente und gemütliche Glühweinbuden freuen. Dazu gehören die typischen Weihnachtsmarkttassen, die diesmal eine Zeichnung des Rathausplatzes ziert.

Tassen können in der Tourist-Information oder an den Glühweinständen erworben werden

Für die aktuelle Auflage wurde erneut helles Milchglas verwendet. Die Weihnachtsmarkttassen können für 2,50 Euro in der Tourist-Information am Marienplatz oder mit Beginn des Weihnachtsmarktes direkt an den Glühweinständen erworben werden.