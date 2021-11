Paderborner räumt Taten ein

Paderborn/Münster

Er habe „schon länger die Idee gehabt, einen Dealer auszurauben wegen Drogen und wegen Geld“. Dann hat er es offenbar getan – Ende November 2020 in einer Wohnung an der Metzer Straße in Münster. Auch Waffen sollen zum Einsatz gekommen sein.Geradezu emotionslos, als handele es sich um eine lapidare Sache, hat ein 25-Jähriger aus Paderborn am Freitag am Landgericht Münster die Beteiligung an Straftaten zugegeben. Der Mann ist angeklagt – unter anderem wegen schweren Raubes.

Von Klaus Möllers