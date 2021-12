Paderborner Schützen spenden an Flutopfer

Oberst Michael Pavlicic überreicht Scheck in Höhe von 6000 Euro an Diözesanbundesmeister Mario Kleine­meier

Zusätzlich zu der Summe spendete die Markt-Kompanie des Bürger-Schützen-Vereins Schloß Neuhaus bereits vorab die Summe von 2000 Euro aus dem Erlös des Tages der Markt-Kompanie an bedürftige Schützen in Ahrweiler.

Michael Pavlicic erinnert daran, dass diese Spende in der karitativen Tradition des Bürger-Schützen-Vereins Schloß Neuhaus steht, welche in den Jahren 2014 und 2017 bereits zweimal den karitativen Ehrenpreis des BHDS beschert hat. So erhielt die Bruderschaft für den Gedächtnisgarten im Caritas-Wohnheim Haus St. Marien in Schloß Neuhaus, federführend durch die Schloß-Kompanie und der Spende des Erlöses von dem Verkauf von selbstgebauten Vogelhäusern des Schützenbruders Gerd Möhring durch die Markt-Kompanie an die Bodelschwingschen Stiftungen Bethel.

Getreu dem Leitspruch der Schützen „Glaube-Sitte-Heimat“ beteiligten sich rund 50 Schützenschwestern und Schützenbrüder bei der vom Kreis Paderborn in Verbindung mit dem DRK Kreisverband Paderborn und dem Bürgerhausvereins Schloß Neuhaus an der Impfaktion als ehrenamtliche Helfer im Einsatz. An diesem Tag wurden 1084 Impfungen in der Schlosshalle verabreicht. Neben den Boosterimpfungen waren auch zahlreiche Erstimpfungen nachgefragt.

Auch wenn das Vereinsleben derzeit weiter ausgesetzt ist, so engagieren sich die Schützen im Rahmen des Machbaren auch weiterhin für die guten Zwecke im Ort, der Stadt und dem Land.