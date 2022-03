Paderborn

„Ich hätte nie gedacht, dass Menschen in Deutschland noch so arbeiten“, sagt Mladen Milicevic und zeigt ein Video, in dem mehrere Personen in einer Werkhalle einfachste Bewegungen ausführen und Gegenstände aus einer Kiste auf ein Fließband legen. Dies sei bei weitem kein Einzelfall sagt der Gründer des Paderborner Startups Unchained Robotics.