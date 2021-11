Paderborner Studentinnen sind raus

Das war‘s! Die beiden Paderborner Studentinnen Laura Ferreira Grun und Sophie Alter sind gestern Abend bei der Sendung „The Voice of Germany“ ausgeschieden.

Auftritt bei „The Voice of Germany“

Das war‘s! Die beiden Paderborner Studentinnen Laura Ferreira Grun und Sophie Alter sind gestern Abend bei der Sendung „The Voice of Germany“ ausgeschieden. Konnten Sie sich in den so genannten „Battles“ zunächst noch gegen Marina Vavoura behaupten, mussten sie sich dem Duo Julia Winkler und Barbara Buchberger geschlagen geben.