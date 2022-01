Paderborner sucht Baustoff-Spenden für Hochwasseropfer

Der Paderborner Unternehmer Maik Menke bittet um Unterstützung für Hochwasser-Opfer in Erftstadt. Konkret geht es um Baustoff-Spenden für Bedürftige, die kein Geld von der Versicherung oder Unterstützung aus der Wiederaufbauhilfe bekommen, berichtet Menke.

Hilfstransport nach Erftstadt soll am kommenden Mittwoch losfahren

Er selbst ist nach eigenen Angaben direkt nach der Katastrophe ins Ahrtal gefahren, um dort Menschen zu helfen. Auch Erftstadt sei immer noch schwer getroffen – auch wenn das vielen Menschen nicht ganz so bekannt sei.

Damit bedürftige Familien ihre Wohnungen herrichten können, ist in Erftstadt das Projekt „Baustoffspenden“ ins Leben gerufen worden. In einem ehemaligen Autohaus werden Spenden – vom Eimer Farbe, über Elektro- und Wasserleitungen bis hin zur Steckdose – angenommen. Gegen einen behördlichen Nachweis erhalten Hochwasseropfer kostenlos die Materialien ausgehändigt.

Das Baustofflager müsse permanent wieder aufgefüllt werden, weil die Nachfrage so groß sei. Unternehmen aus ganz Deutschland aber auch Privatleute unterstützen die Aktion. Maik Menke will am Mittwoch, 19. Januar, mit einem Konvoi gespendete Baustoffe von Paderborn nach Erftstadt liefern.

Benötigt werden bis Dienstag, 18. Januar, Estrich, Fliesenkleber, Rigips-Platten und Ständerwerk, Dachlatten, Abdeckfolien, Werkzeuge wie Zangen, Spachtel und Phasenprüfer, Sicherungen, Baustrahler, Kabel, Sanitärausstattungen und mehr. Menke sucht auch Zugfahrzeuge, um die Materialien transportieren zu können. Weitere Informationen erteilt der Paderborner unter Tel. 0151/ 64310896 oder per E-Mail unter m.menke@menke-abwasser.de. Auch Geldspenden, von denen Materialien gekauft werden können, seien willkommen.