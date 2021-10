Paderborner Uni-Senat fordert bessere Finanzierung

Paderborn

Die Debatte schwelt schon länger, jetzt hat sich der Senat der Uni Paderborn klar zum Thema prekäre Beschäftigungsverhältnisse und befristete Arbeitsverträge an den Hochschulen geäußert. In einer Stellungnahme fordert das Gremium, in dem sowohl Professoren, akademische Mitarbeiter sowie Verwaltungsmitarbeiter und auch Studenten sitzen, eine bessere und zuverlässigere Finanzierung der Univer­sitäten.

Von Matthias Band