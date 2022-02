Paderborner Wochenmarkt weniger wichtig

Sein Argument: Der Abbau nach dem Ende am 23. Dezember schade der Atmosphäre rund um den Dom sehr. Ein verlängerter Weihnachtsmarkt würde aber auf Kosten des Wochenmarktes gehen – das wurde am Dienstag in der Sitzung des Ausschusses für Märkte und Feuerwehr deutlich.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

+ 10 € Gutschein gewinnen