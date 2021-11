Paderborns Erzbischof fordert weitere Anstrengungen für den globalen Klimaschutz

Paderborn/Glasgow

Zum Abschluss der Weltklimakonferenz in Glasgow hat der Paderborner Erzbischof Hans-Josef Becker weitere Anstrengungen für den globalen Klimaschutz gefordert. Es müssten „alle Möglichkeiten in Betracht“ gezogen werden, um „die uns anvertraute Schöpfung zu bewahren und unsere Umwelt zu schützen“, erklärte Becker in Paderborn, wie das Erzbistum mitteilte.

Von EPD