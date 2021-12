Paderborns Innenstadt soll gerettet werden

In der Initiative sind Menschen mit unterschiedlicher Expertise und das Know-how aus diversen Tätigkeitsbereichen vereint. Die Geschäftsführung der mittlerweile als GmbH mit Sitz im hessischen Hanau notierten Stadtretter haben Ariane Breuer und Stefan Müller-Schleipen inne. Seit Sommer 2020 ist der Paderborner Citymanager Heiko Appelbaum aktives Mitglied bei den Stadtrettern und sieht in dem Netzwerk „einen außergewöhnlichen Wissenspool, der Macherinnen und Macher vereint, die alle fest an die Zukunft unserer Innenstädte und Ortszentren glauben.“

In den vergangenen Monaten konzentrierten sich die Aktivitäten der Stadtretter auf den digitalen Austausch zu verschiedenen Themen wie Leerstandsmanagement und Citylogistik.

Im kommenden Jahr sichtbarer werden

Im kommenden Jahr könnte die Initiative in den Innenstädten selbst sichtbarer werden. „Wir stellen uns vor, dass wir Stadtretter-Botschaften initiieren, in denen innenstadtrelevante Themen von Expertinnen und Experten in die Öffentlichkeit transferiert werden“, sagt Stefan Müller-Schleipen. Er greift damit einen Vorschlag aus Paderborn auf. „Wir möchten hier in Ostwestfalen gerne die erste Stadtretter-Botschaft gründen und das wichtige Thema Innenstadtentwicklung aktiv in die interessierte Bevölkerung tragen“, sagt Heiko Appelbaum.

Paderborn eigne sich als Pilotprojekt

Auch Ariane Breuer unterstützt die Idee: „In unserem Netzwerk gibt es so viele unterschiedliche Kompetenzen, die wir weiter vernetzen wollen. Da ist der dezentrale Ansatz mit bundesweit agierenden Botschaften sehr perspektivreich.“ Paderborn eigne sich als Pilotprojekt auch aufgrund der Lage mitten in Deutschland bestens.

Wie die Stadtretter-Botschaft konkret agieren könnte, wird in den kommenden Wochen gemeinsam ausgearbeitet. Regelmäßige Seminare in Präsenz, Workshops und Treffen von Expertinnen und Experten sind denkbar.

Neben kommunalen Vertretern sind auch Unternehmen in dem Netzwerk aktiv; sie bringen mögliche Lösungen für die zukünftigen Herausforderungen mit ein und geben Einblicke in die Praxis.