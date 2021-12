Paderborns Problemorte liegen auf der Hand

Westerntor, westliche Westernstraße, Westernmauer, Alte Torgasse: All diese Bereiche in der Paderborner Innenstadt gelten als Problemorte in Sachen Kriminalität und Sicherheit. Sie waren Schwerpunkte eines speziellen Innenstadtrundgangs

Anlieger des Vorplatzes der Herz-Jesu-Kirche und der Kirchengemeinde Herz Jesu schilderten anhand von drastischen Beispielen die derzeitige unerträgliche Situation wie Erledigung der Notdurft in den Eingängen der Geschäfte und der Kirche, die Belästigung der Kundschaft, Drogenhandel bis hin zu Androhung von Gewalt. Insbesondere der vergangene Sommer war eine große Herausforderung für viele Anlieger und Geschäftsleute. Bürgermeister Michael Dreier und die Vertreter der Polizei nehmen die Schilderungen der Anlieger sehr ernst und sehen Handlungsbedarf. Eine Ausweitung von Kontrollen sicherte Dreier für einen angrenzenden Bereich zu.

Zu dem Innenstadtrundgang eingeladen hatten die Sprecher der Interessengemeinschaft Innenstadt (IG) – Astrid Hunstig und An­dreas Nolte – die Mitglieder des Innenstadtforums, ein Kreis aus Vertretern von Verwaltung, Politik und anderen Akteuren der Stadt sowie Bürgermeister Michael Dreier und Vertretern der Polizei und der Feuerwehr. Ziel der Aktion war es, vor Ort die Probleme und Anliegen der Innenstadtakteure aufzuzeigen und Strategien zur Problemlösung zu diskutieren.

Austausch geht weiter

Die IG Innenstadt hält es für erforderlich, dass der von der Stadt bisher für den Bereich Westernmauer, Alte Torgasse, Brückengasse beauftragte private Wachschutz zunächst ausgeweitet wird auf das Umfeld Westerntor, westliche Westernstraße und weitere Problemräume wie Königsplätze und im Sommer auch auf das Paderquellgebiet. All das sollte ergänzend zu den Tätigkeiten von Polizei und B.O.S.S passieren.

Nächster Halt des Rundgangs war die Baustelle zur Errichtung des neuen ZOB (Zentraler Omnibus-Bahnhof). Die Leiterin des Straßen- und Brückenbauamtes, Margit Hoischen, informierte über den aktuellen Stand der Bautätigkeiten und stellte in Aussicht, dass der erste Bauabschnitt wahrscheinlich eher als geplant fertig gestellt wird. Die Teilnehmer des Rundgangs richteten konkrete Wünsche an die Leiterin des Straßen- und Brückenbauamtes: eine weitere Zufahrtsmöglichkeit zur Tiefgarage für Linksabbieger, kommend vom Neuhäuser Tor, sowie eine Ausschilderung an den Zufahrtsstraßen zum Beispiel an der Detmolder Straße, um die Verkehrsteilnehmer direkt auf den Liboriberg zu leiten, so dass ein problemloses Abbiegen zur Tiefgarage möglich ist. Auch die gute Erreichbarkeit der Innenstadt und Tiefgarage trotz der Baumaßnahmen stand auf dem Wunschzettel.

Abschließend wurden der kleinen Königsplatz und der Marienplatz aufgesucht. Thema der Anlieger war hier die eingeschränkte Möglichkeit, Tische und Stühle im Außenbereich aufzustellen. Wegen Feuerwehrdurchfahrten und -umfahrten sowie für Feuerwehraufstellflächen müssten zu viele öffentliche Flächen freigelassen werden. Andreas Nolte zeigte Beispiele aus vergleichbaren Städten auf, wo trotz der Berücksichtigung von Feuerwehrinteressen eine größere Nutzbarkeit für die Gastronomie ermöglicht wird. Feuerwehr und Stadt versprachen den Anliegern, genauere Infos einzuholen. Zudem vereinbarten Vertreter der IG Innenstadt und Vertreter von Politik, Polizei und Feuerwehr, intensiv im Gespräch zu bleiben.