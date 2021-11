Paderborns Uni-Superrechner kann einziehen

Zur Übergabe des Hochleistungsrechenzentrums an die Universität brachte BLB NRW-Geschäftsführerin Gabriele Willems (links) einen mit Gebäudefoto und Logos bedruckten Kuchen (in der Mitte gehalten von Matthias Cramer, Key Account Manager des BLB NRW) aus Düsseldorf mit. Simone Probst, Vizepräsidentin der Universität Paderborn (3. von rechts), freute sich gemeinsam mit den Projektbeteiligten des BLB NRW, der Universität Paderborn und den Wissenschaftlern des PC² über die planmäßige Fertigstellung des neuen Hochleistungsrechenzentrums.

Auf rund 2500 Quadratmetern beheimatet das zweigeschossige Hochleistungsrechenzentrum am Mersinweg zukünftig den Superrechner Noctua. „Wir freuen uns, dass die Universität mit diesem richtungsweisenden Gebäude ihre Infrastruktur im Bereich der rechnergestützten Forschung ausbauen kann und damit einen der vorderen Spitzenplätze in Deutschland einnehmen wird.

Das Gebäude ist dabei so konzipiert, dass es auch zukünftige Generationen von HPC-Systemen aufnehmen kann“, sagte BLB-Geschäftsführerin Gabriele Willems. Mit dem High Performance Computing-System will sich die Uni in der internationalen Spitzenforschung besser positionieren.

Das Herzstück des Hochleistungsrechenzentrums bildet der 340 Quadratmeter große Rechnersaal, in dem der Superrechner und dessen mögliche Ausbaustufen Platz finden. Zusätzlich sind in dem Forschungsgebäude Bürobereiche mit Arbeitsplätzen und eine IT-Werkstatt für die Mitarbeiter des PC² (Paderborn Center for Parallel Computing) sowie Besprechungs-, Labor- und Schulungsräume für die Nutzer des Hochleistungsrechners entstanden.

Der so genannte „white space“-Raum ist sozusagen die Herzkammer des neuen Gebäudes und wird zukünftig einen der leistungsfähigsten Superrechner Deutschlands beherbergen Foto: Pilz/BLB NRW

Simone Probst, Vizepräsidentin für Wirtschafts- und Personalverwaltung der Universität, lobte die gute Zusammenarbeit mit dem BLB und zeigte die Bedeutung des Hochleistungsrechenzentrums auf: „Eine höchstmoderne IT-Infrastruktur ist für viele wissenschaftliche Fragestellungen unerlässlich. Deshalb freuen wir uns sehr, mit Noctua 2 und dem entsprechenden Forschungsbau noch bessere Rahmenbedingungen für die nationale und internationale Spitzenforschung schaffen zu können.“ Das ermögliche viele neue überregionale Kooperationen.

Noctua soll gewissermaßen als virtuelles Mikroskop bei der Entwicklung neuer Materialien helfen, die Wasserstoff durch die Spaltung von Wasser mit Sonnenlicht (Photokatalyse) erzeugen. Mithilfe von Computersimulationen gelang es Paderborner Forschern bereits jetzt, den Wirkungsgrad der Wasserspaltung auf Rekordwerte zu steigern. Sie konnten den Ablauf der chemischen Reaktionen auf atomarer Ebene verstehen und optimieren. Der Rechner ermöglicht eine qualitativ hochwertige und schnelle Datenauswertung.

Daten zum Neubau: Foto: Bruttogeschossfläche: 2500 Quadratmeter,Fläche Rechenzentrum und Technikflächen: 1500 Quadratmeter,Fläche Büro u. a.: 1000 Quadratmeter,Spatenstich: 17.Oktober 2019,Richtfest: 28.September 2020,Fertigstellung/Übergabe: 19. November 2021,Projektkosten Gebäude: rund 20 Millionen Euro,Bundeszuschuss: 7,55 Millionen Euro ...

Im Jahr 2018 hatte die Universität die erste Phase des Noctua-Systems in einem bestehenden Gebäude in Betrieb genommen. Im neuen Hochleistungsrechenzentrum soll Noctua mit den entsprechenden Ausbaustufen deutlich verbesserte Voraussetzungen schaffen, um die Forschungsarbeit zu vertiefen. Damit der Superrechner dabei immer im optimalen Temperaturbereich arbeitet, soll eine „extrem leistungsstarke und dennoch energieeffiziente“ Kühlanlage mit einer Leistung von zwei Megawatt für perfekte Bedingungen in dem neuen Gebäude sorgen. „Sie wird nicht nur zwei Drittel weniger Energie verbrauchen als in dem bisherigen Gebäude, sondern durch Wärmerückgewinnung auch die Gebäudeheizung unterstützen“, erklärt Wolfgang Feldmann, Leiter BLB Bielefeld. Die Projektkosten für den Neubau liegen mit rund 20 Millionen Euro im vorab gesteckten Rahmen. Der Bund hat den Forschungsbau mit Fördermitteln in Höhe von 7,55 Millionen Euro unterstützt. Prof. Birgitt Riegraf, Präsidentin der Universität, ist überzeugt: Unsere Forschung wird mit Noctua international noch sichtbarer werden.“