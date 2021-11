Paderhalle bekommt neue Fassade

Bislang war nur von einer Fassadenbegrünung die Rede gewesen, aber Schwarz-Grün will mehr. Eine Fassadenbegrünung samt Photovoltaik sei ein „Beitrag zur Klimaanpassung und eine optische Aufwertung“, sagte Stefanie Harth von der CDU am Mittwoch. Statt 2023, wie ursprünglich vorgesehen, solle die Maßnahme schon 2022 umgesetzt werden. Das Geld dafür solle im nächsten Haushalt veranschlagt werden. Das Gebäudemanagement der Stadt und das Amt für Umweltschutz und Grünflächen könnten Hand in Hand arbeiten, da ja ohnehin Photovoltaik an städtischen Fassaden geplant sei.

