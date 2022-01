Pakete erreichen Betroffene im Ahrtal

Viele Geschenke konnten Sabine Jaeckel (links) und Sylvia Wehrhahn, Hausleiterin des Hesena-Seniorenzentrums in Borgentreich, im Kofferraum verstauen. Die Pakete wurden an Betroffene der Flutkatastrophe im Ahrtal überreicht.

Im November hatte das Seniorenzentrum auf Initiative von Hausleiterin Sylvia Wehrhahn die Aktion „Weihnachtliche Freuden aus dem Schuhkarton“ zu Gunsten der Betroffenen der Flutkatastrophe ins Leben gerufen. Das teilt die Hesena-Gruppe in einer Pressemitteilung mit. Bis Mitte Dezember konnten Interessierte in der Einrichtung gepackte Kartons als Weihnachtsgeschenke für die Kinder im Ahrtal abgeben.

Die kleinen Geschenke wurden mit Süßigkeiten, kleinen Spielsachen oder allerlei nützlichen Dingen gefüllt. Eine Markierung auf jedem Päckchen machte deutlich, ob der Inhalt für ein Mädchen oder einen Jungen geeignet und für welche Altersgruppe das Geschenk gedacht ist.

Motorrad-Club aus Berlin beteiligt sich an Spendenaktion

„Zahlreiche Menschen waren dem Aufruf des Hesena-Seniorenzentrums Borgen­treich gefolgt und spendeten. Aus ganz Borgentreich und den umliegenden Ortschaften brachten Familien, Kinder, Ehrenamtliche, Mitarbeiter und Senioren unzählige bunte Geschenkkartons zur Einrichtung in Borgentreich“, schildert Hesena in der Pressemitteilung. Selbst ein Motorrad-Club aus Berlin habe drei große Pakete mit gemischtem Inhalt geschickt, welchen die Hesena-Mitarbeiter dann in Schuhkartons umpackten.

Organisiert wurde die Aktion von Hausleiterin Sylvia Wehrhahn und Sabine Jaeckel mit Unterstützung von Marianne Heinemeyer von der Freiwilligenbörse Höxtiviti. Weitere Unterstützer der Aktion waren das Familien Forum Borgentreich, der Pastoralverbund Borgentreicher Land sowie die evangelische Kirchengemeinde Altkreis Warburg.

Hilfsorganisation vor Ort verteilt Geschenke

Sabine Jaeckel hatte sich bereit erklärt, die gesammelten Päckchen mit ins Ahrtal zu nehmen. So wurden mehrere Wagenladungen am 17. Dezember verpackt und am 20. Dezember nach Ahrweiler gebracht. Seit der Flutkatastrophe im Juli 2021 unterstützt Jaeckel betroffene Menschen in Ahrweiler und ist dort gut vernetzt. Sie übergab die Geschenke an eine Hilfsorganisation vor Ort, die dafür sorgte, dass die Pakete bei den Kindern noch vor Weihnachten ankamen.

Dank an Spender und Mitarbeiter

„Ich möchte auf diesem Wege allen Spendern, Unterstützern und meinen Mitarbeitern, die uns bei dieser Aktion so toll geholfen haben, herzlich danken“, wird Sylvia Wehrhahn in der Pressemitteilung zitiert.