Paketzusteller greift Anwohner an

Auf einem Hofgrundstück an der Kaunitzer Straße im Ortsteil Liemke ist es am vergangenen Freitagnachmittag gegen 16.10 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der ein 66-Jähriger durch einen Paketzusteller leicht verletzt wurde.

Zuvor befand sich der 66-jährige Anwohner auf seinem Grundstück bei der Gartenarbeit, als ein bislang unbekannter Paketzulieferer beabsichtigte, an der Anschrift ein Paket zuzustellen. Den Angaben des Zeugen zufolge stoppte er den Zusteller mit seinem Transporter, der über einen Fußweg bis kurz vor das Wohnhaus fahren wollte. Der bislang unbekannte Fahrer stieg aus und fing unvermittelt an, den Anwohner zu beschimpfen. Nach dem kurzen Disput trat der Zusteller den Zeugen gegen die Beine und den Unterarm und verletzte den 66-Jährigen dadurch leicht. Anschließend ging der Paketfahrer unbeirrt weiter seiner Arbeit nach, stellte ein Paket an der Wohnanschrift zu und stieg wieder in den Transporter. Weiteren Erkenntnissen nach kollidierte der Fahrer beim Rangieren auf dem Grundstück noch mit einem Betongegenstand bevor er anschließend davonfuhr. Die eingesetzten Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. Die weiteren Ermittlungen dauern an.