Pandemie bisher mit „leichtem blauen Auge“ gemeistert

Center-Manager des Werre-Parks in Bad Oeynhausen schildert turbulente Corona-Zeit

Bad Oeynhausen

Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung der Corona-Infektionszahlen in Deutschland, werden auch die ersten Rufe nach strengeren Maßnahmen laut. Im Gespräch mit dieser Zeitung hofft Torben Schultz, Center-Manager des Werre-Parks, dass es solche in dieser Weihnachtssaison nicht geben wird. Insgesamt blickt er positiv auf „turbulente Monate voller Nachtschichten“ in der Pandemie zurück.

Von Louis Ruthe