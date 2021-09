Pandemie fördert Liebe zum Hund

Der beste Freund des Menschen ist in Zeiten sozialer Distanz offenbar deutlich wichtiger geworden. Seit Pandemiebeginn sind in Herford mehr Hunde unterwegs.

Gingen vor der Pandemie 3880 Hunde in Herford Gassi (Stichtag 1. Januar 2020), so waren es ein Jahr später knapp 100 mehr, am 1. Juli dieses Jahres dann sogar mehr als 4000, exakt 4034. „Die Corona-Zeit hat also auf jeden Fall einen Anstieg verursacht“, heißt es aus dem Rathaus.