Pandemie schränkt Büchereibetrieb ein

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie zeigen sich auch bei der Büchereiarbeit. Zu diesem Fazit sind die katholischen öffentlichen Büchereien (KÖB) in Borchen bei ihrer Jahresbilanz gekommen.

„Es wird deutlich, dass die 87 ehrenamtlichen Frauen und Männer weiterhin in ihrer Arbeit durch Corona stark eingeschränkt sind“, teilt die KÖB Borchen mit. Zum einen könnten nicht überall die Ausleihzeiten abgedeckt werden, zum anderen zeigen die Leserinnen und Leser „ein zurückhaltendes Ausleihverhalten“, was sich in gesunkenen Ausleihzahlen bemerkbar mache.