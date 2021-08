Pandemie verliert immer mehr an Einfluss

„Die Pandemie verliert an Einfluss auf das lokale Arbeitsmarktgeschehen und die Höhe der Arbeitslosigkeit nähert sich zunehmend der Dimension vor der Krise“, sagt Thiele. So habe es im Vergleich zum August 2019 nur 83 Arbeitslose mehr als im August 2021 gegeben.

Insgesamt waren im August im Kreis Paderborn 9138 Personen arbeitslos gemeldet. Verglichen mit den Zahlen des Vormonates sind dies 333 Personen oder 3,5 Prozent weniger. Im Vergleich zum August des Vorjahres sinkt die Zahl um 2137 Personen beziehungsweise 19,0 Prozent. Die Arbeitslosenquote beträgt im August 2021 5,2 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 6,4 Prozent (minus 1,2 Prozentpunkte).

Nicht nur dies stimmt Heinz Thiele optimistisch: „Im September, wenn die meisten jungen Menschen ihre betriebliche oder schulische Ausbildung aufgenommen haben, und die Verantwortlichen in den Unternehmen nach der Urlaubszeit erneut einstellen, erwarten wir wie in jedem Jahr auch einen Herbstaufschwung, der das Bild auf dem Arbeitsmarkt weiter verbessern wird. Die Herausforderung auf dem Arbeitsmarkt durch die Pandemie wird zunehmend abgelöst durch den steigenden Bedarf an Fachkräften.“

Fachkräftemangel spiegelt sich am Ausbildungsmarkt wider

Der zu befürchtende Fachkräftemangel spiegelt sich auch am Ausbildungsmarkt wider. Die Zahl der Bewerber, die für Herbst eine duale Ausbildung anstreben und sich von Oktober 2020 bis August 2021 bei der Arbeitsagentur und dem Jobcenter gemeldet haben, fällt niedriger aus als im Vorjahr. Die Statistik zeigt einen Rückgang um 96 Personen oder 5,1 Prozent auf 1793 junge Frauen und Männer. Im gleichen Zeitraum wurden 1949 Ausbildungsstellen gemeldet, 65 oder 3,5 Prozent mehr als im Vorjahr.

Dazu sagt Arbeitsagenturleiter Heinz Thiele: „Der Rückgang auf Bewerber-Seite ist bedauerlich, aufgrund der pandemiebedingten Umstände war er aber zu erwarten. Umso positiver stimmt es uns, dass die Unternehmen im Kreis die Botschaft auf jeden Fall verstanden haben: Am Ausbildungsmarkt von heute gibt es nicht genug Bewerber für alle, und man muss um gute Auszubildende kämpfen. Der Markt hat sich in den letzten Jahrzehnten komplett gedreht, und dass dies nun auch bei allen Unternehmen angekommen zu sein scheint, zeigt sich in der trotz der Pandemie steigenden Zahl an Ausbildungsstellen.“

Eine Auswahlmöglichkeit für die Jugendlichen besteht weiterhin. Ende August stehen den 316 Bewerbern, die bislang noch nicht versorgt sind, 489 freie Ausbildungsstellen gegenüber.