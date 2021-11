Panoramen der Erdgeschichte

Lippe will „Qualitätswanderregion“ werden – neue Infotafel am Steinbruch in Schlangen

Schlangen

Der Kreis Lippe will zur „Qualitätsregion Wanderbares Deutschland“ werden. Eine entsprechende Initiative hat die Lippe Tourismus und Marketing GmbH (LTM) ergriffen. Von großer Bedeutung für Wanderer sind ein durchgängiges Wegweisungssystem und Informationspunkte, die den Einstieg in eine Wandertour erleichtern. In Schlangen ist ein solcher Informationspunkt nun erneuert worden. Am Steinbruch im Langen Tal heißt es „Vom Kreidemeer zur Kalklandschaft“.

Von Uwe Hellberg