Pappe bringt Geld ein

Mit seinen großzügigen Spendenaktionen hat Stefan Hartmann vom Leverner Edeka-Center schon mehrfach für Aufsehen in der Region gesorgt. Wieder einmal hatte der Chef vom Einkaufsmarkt mit der Papp-Aktion eine gute Idee und konnte jetzt eine Spende an das Hospiz Veritas übergeben.

„Unsere Kunden konnten ihre Pappen und Papier hier bei uns in eine Papppresse, die die Firma Wüppenhorst aus Oppenwehe kostenlos zur Verfügung gestellt hat, hineinwerfen“, erklärte Hartmann. Die Presse habe zwei Wochen auf dem Parkplatz des E-Centers gestanden und die Firma Wüppenhorst habe den kompletten Erlös für Papier und Pappe an das Hospiz Veritas in Lübbecke gespendet.