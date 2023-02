Paragon will Gewinn einfahren

Wie das Unternehmen am Montag auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte, stieg der Gesamtumsatz im vergangenen Jahr gegenüber 2021 um fast 18 Prozent auf 172,9 Millionen Euro. Darin enthalten sind noch Erlöse der vor dem Verkauf an den VW-Konzern stehenden Tochter Paragon Semvox in Höhe von 12,8 Millionen Euro. Die Bilanz für das Geschäftsjahr 2022 will der Konzern am 26. April vorlegen. Nach neun Monaten stand bei 127 Millionen Euro Umsatz ein Konzernverlust von 4,5 Millionen Euro zu Buche.

