Parken am Bad Lippspringer Rathaus verboten

Wer künftig sein Auto auf dem Rathausvorplatz parkt, muss mit Strafzettel und Verwarngeld rechnen. Einem entsprechenden Verwaltungsvorschlag hat der Bau- und Planungsausschuss am Mittwochabend einstimmig zugestimmt. Nach Aussage von Ordnungsamtsleiter David Tyler soll es eine vierwöchige Übergangsfrist geben.

Bereits im November 2021 war die Verwaltung beauftragt worden, zu prüfen, ob der Rathausvorplatz zumindest an den Wochenenden als Parkfläche genutzt werden kann. Deutliche Vorbehalte, so Tyler, äußerte das Straßenverkehrsamt. „Wollt ihr euch denn den Verkehr in die Stadt holen?“, hieß es damals.