Nach zwei coronabedingten Absagen in Folge soll es 2022 wieder ein Parklichter-Festival im Kurpark geben. Vorausgesetzt natürlich, dass es die Pandemielage zulässt. Das hat die Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH am Freitag auf Anfrage dieser Zeitung bestätigt. Doch im Hinblick auf die Ausgestaltung gibt es noch Fragezeichen.

Der Nachholtermin für die abgesagten Parklichter 2020 wäre an diesem Wochenende gewesen. Um der Band „Fury in the Slaughterhouse“, dem Headliner des Konzert-Freitags 2020, entgegenzukommen, hätte die Traditionsveranstaltung dafür sogar den angestammten Termin am ersten August-Wochenende verlassen und diesen um acht Tage nach hinten verschoben.