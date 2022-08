Bünde: Parkplatz-Ärger im Wohngebiet in Hunnebrock

Bünde

Schwere Lastwagen, die nachts und an Wochenenden verbotenerweise an Hunnebrocker Wohnstraßen am Fahrbahnrand parken, bringen die Anwohner dort auf die Palme. „Das ist kein haltbarer Zustand“, beschwert sich ein Anwohner des Grünen Wegs. Immerhin: Nachdem das WESTFALEN- BLATT in der Sache bei der Stadt Bünde nachgehakt hat, scheint sich die Situation zumindest etwas zu entspannen.

Von Daniel Salmon